Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Газы вплоть до победы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти не намерены отводить войска из Газы и отпускать палестинцев, считающихся террористами, пока не добьются победы в нынешнем конфликте.

"Мы не выведем Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не случится. А что будет? Абсолютная победа!", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху, сказанные перед учащимися Военной академии Бней Давид в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.

Издание напоминает, что в понедельник в СМИ появились сведения, согласно которым Израиль согласился с основными положениями возможной новой сделки с группировкой ХАМАС о прекращении огня. В частности, Израиль согласился на освобождение сотен палестинцев из тюрем в обмен на каждого заложника. В свою очередь в офисе израильского премьера информацию о сделке не опровергли, но уточнили, что некоторые ее детали переданы СМИ некорректно.

Ранее во вторник лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания подтвердил, что движение получило предложение о перемирии в секторе Газа и изучает его. Хания добавил, что направляется в Каир для обсуждения соглашения.

В свою очередь лидер палестинского движения "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала подчеркнул, что оно не будет вступать в какой-либо диалог по вопросу израильских заложников до полного прекращения огня и ухода израильских солдат из Газы.

Тем временем, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного офицера израильской разведки, что ЦАХАЛ уничтожило или взяло в плен большинство командного состава двух из пяти бригад ХАМАС, участвующих в боях в Газе. При этом командный состав еще двух бригад ХАМАС – одной в центре Газа и одной в Рафахе – продолжает в полном составе руководить их действиями. Основное внимание военные теперь уделяют бригаде "Хан-Юнис".

Город Хан-Юнис – второй по величине в анклаве – израильское командование расценивает в качестве стратегически важной цели, считая, что здесь скрываются лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар и глава военного крыла ХАМАС Мохаммад Дейф.

Офицер также сообщил, что примерно 9 тыс. из 35 тыс. бойцов ХАМАС убиты. Но он уточнил, что ЦАХАЛ потребуется еще многие месяцы для уничтожения или захвата арсеналов ХАМАС и для вывода из строя ее баз и подземных туннелей. Он предположил, что военная кампания затянется на весь 2024 год, если не дольше.

Бывший советник Израиля по нацбезопасности Яаков Амидрор ранее в январе отмечал, что как выяснили израильские военные, ХАМАС большинство вооружений не провозил в сектор контрабандой, а производил непосредственно в Газе. Он отмечал, что арсеналы ХАМАС оказались более современными и обширными, чем ожидалось.

Во вторник The Times of Israel сообщала, что израильские военные признали факт затопления морской водой некоторых туннелей ХАМАС в рамках нейтрализации подземной инфраструктуры группировки. В ЦАХАЛ подчеркнули, что затопление осуществляли лишь после обследования почвы и вод во избежание отравления водоснабжения.

Выступая в районе Хайфы, глава Минобороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что время на урегулирование ситуации на северной границе страны и на соглашение с движением "Хезболла" истекает. Он отмечал, что вместе с дипломатическими усилиями Израиль ведет подготовку к возможной войне. По его словам, "ситуация в Хайфе хорошей не будет, но в Бейруте она будет катастрофической". Вместе с тем во вторник стало известно, что израильская авиация атаковала командный центр и наблюдательные посты "Хезболлы" на юге Ливана.

"Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее ливанское движение избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что больница "Нассер" в Хан-Юнисе, которая теперь стала крупнейшей в анклаве в связи с серьезнейшими проблемами в здравоохранении анклава, может прекратить работу, если туда не доставят нужные персоналу продовольствие и топливо. Вокруг больницы идут бои, а в "Нассере" укрываются тысячи перемещенных лиц; одновременно с тем, по данным ООН, число пациентов в больнице в три раза превышает норму.

В Палестинском движении Красного Полумесяца обвинили ЦАХАЛ в штурме главного двора больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе и в том, что израильские военные потребовали от находящихся там врачей и перемещенных лиц эвакуироваться. В ЦАХАЛ эту информацию опровергли.

Согласно обновленным данным Минздрава сектора Газа, в анклаве за сутки погибли еще 114 палестинцев, 249 получили ранения. Общее число погибших с 7 октября выросло до 26 тыс. 751 человека, раненых – до 65 тыс. 636.

7 октября ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС.