Президент Литвы считает, что новый "железный занавес" опустился надолго

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Железный занавес" уже опустился, и, вероятно, надолго, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, говоря о планах закрыть еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией.

"Он уже опустился, опустился всей своей тяжестью 24 февраля 2022 года", - сказал Науседа журналистам в четверг, отвечая на вопрос, является ли сокращение пропускной способности границы с Белоруссией признаком того, что опускается новый "железный занавес".

По словам президента, после начала Россией специальной военной операции на Украине отдельные западные лидеры "еще некоторое время питали иллюзии" относительно возможности диалога.

Однако, продолжил Науседа, "железный занавес" уже есть и, вероятно, опустился надолго". Он добавил, что не берется судить о сроках - "на десятилетия или на годы".

Науседа отметил, что "существование этого железного занавеса" создает проблемы как для НАТО в целом, так и для Литвы, которой предстоит проделать "много работы и сделать ее быстро".

"Медленная работа сегодня невозможна, особенно в сфере обороны нам нужно действовать быстро, чтобы подготовиться к любым вызовам, которые могут возникнуть", - сказал он.

Комиссия по национальной безопасности во вторник предложила приостановить движение товаров, транспорта и людей через КПП "Лаворишкес" и "Райгардас", а также постепенно сократить количество регулярных пассажирских автобусных рейсов в Белоруссию. Решение об этом должно принять правительство Литвы.

Еще одно предложение - ограничить посадку и высадку пассажиров в железнодорожном пункте пропуска "Кяна" ("Кибартай"). Это предложение направлено на решение проблемы высадки в Литве лиц, следующих транзитными поездами в Калининград, с документами, выданными любой страной-членом ЕС для поездок в страны сообщества. Около 13 тыс. человек в год высаживаются или садятся в Кяне. Литовские власти утверждают, что эти инициативы направлены на решение проблем национальной безопасности, контрабанды и нарушения международных санкций.

В августе прошлого года Литва закрыла два из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией - "Шумскас" и "Тверячюс". С закрытием "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с республикой останется еще два КПП - "Мядининкай" и "Шальчининкай".