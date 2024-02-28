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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Границу Литвы и Белоруссии с 1 марта нельзя будет пересечь пешком или на велосипеде

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - С 1 марта пересечь границу между Белоруссией и Литвой можно будет только через два пункта пропуска, при этом полностью прекращается пропуск пешеходов и велосипедистов, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

"С 00:00 часов 1 марта 2024 года Литовской Республикой в одностороннем порядке прекращается движение лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Райгардас" и "Лаворишкес" (сопредельные с белорусскими пунктами пропуска "Привалка" и "Котловка)", - говорится в сообщении.

Открытыми для транспортных средств останутся пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"), однако в них, "по решению литовской стороны, с указанного времени будет прекращено пешеходное и велосипедное движение".

"В этой связи белорусской таможней оперативно приняты меры по увеличению количества сотрудников, работающих в открытых пунктах пропуска. Кроме того, в целях уменьшения времени проведения таможенных операций в эти пункты пропуска будут перенаправлены технические средства таможенного контроля с закрытых пунктов пропуска", - сообщили в таможенном ведомстве Белоруссии.

Белоруссия Литва
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