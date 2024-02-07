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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Литва готовится закрыть еще 2 из 4 работающих КПП на границе с Белоруссией

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Литва обсуждает возможность закрыть еще два пограничных пункта с Белоруссией, но речи о полном закрытии границы пока не идет, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Я могу себе представить условия, при которых это (полное закрытие границы с восточной стороны - BNS) может произойти, и очень хочу надеяться, что увидеть такие условия нам не придется", - ответил он на вопрос журналистов, может ли быть граница с Белоруссией полностью закрыта.

На данный момент речь идет о прекращении работы КПП "Лаворишкес" и "Райгардас". Об этих планах Литва уже проинформировала Польшу.

"Мы постоянно информируем наших партнеров о возможных решениях, до их принятия, пока они обсуждаются, потому что они меняют потоки в том или другом государстве. Мы сообщили о мотивах, решениях, к чему это может привести, что будем делать дальше", - сказал министр.

Комиссия по национальной безопасности 6 февраля предложила прекратить движение товаров, транспорта и людей через пограничные пункты пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас". Решение по этому поводу будет принимать правительство.

После закрытия этих пунктов на границе с Белоруссией останется два функционирующих КПП - "Мядининкай" и "Шальчининкай". В августе прошлого года Литва закрыла два из шести тогда работавших пунктов пропуска - "Шумскас" и "Твярячюс".

Комиссия по национальной безопасности на заседании 6 февраля также предложила постепенно сократить количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами, а также ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте пропуска "Кяна" ("Кибартай").

Польша уже закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией, кроме одного.

Министры Польши и стран Балтии в августе 2023 года согласовали план, в каком случае границы с Белоруссией могут быть полностью закрыты.

Габриэлюс Ландсбергис Литва Польша Белоруссия МИД
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