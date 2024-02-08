США заявили об убийстве командира группировки "Катаиб Хезболла" в Багдаде

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - США нанесли удар по Багдаду, в результате которого был убит командир "Катаиб Хезболла", сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что погибший "ответственен за непосредственное планирование и участие в нападениях на силы США в регионе".

Данных об ущербе или жертвах среди гражданского населения нет, добавили военные.

"Соединенные Штаты продолжат предпринимать необходимые действия для защиты нашего народа. Мы без колебаний привлечем к ответственности всех тех, кто угрожает безопасности наших сил", - заявили в CENTCOM.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, США нанесли удар по Висаму Мухаммеду Саберу аль-Саеди во время забастовки в Багдаде в среду.

По данным представителя администрации президента США Джо Байдена, удар по командиру "Катаиб Хезболлы" не означает окончания серии ответных действий.

Представитель Белого дома заявил телеканалу, что нанесение удара и его время были тщательно продуманы, чтобы избежать жертв среди невинных людей.

В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщает, что группировка "Катаиб Хезболла" на своем веб-сайте объявила о гибели Виссама Мухаммеда Сабера аль-Саеди, также известного как Абу Бакир аль-Саади.

Тем временем Shafaq News со ссылкой на осведомленный источник заявляет, что командир "Катаиб Хезболлы" был убит в результате удара беспилотника по внедорожнику в Аль-Маштале - районе на востоке Багдада. В результате удара погибли Абу Бакир аль-Саади и двое его товарищей, еще один был ранен.