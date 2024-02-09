Байден не видит удачных альтернатив своей кандидатуре на пост президента

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что никто в Демократической партии не подходит для работы на посту главы государства больше, чем он сам.

"Я считаю, что именно у меня больше всего способностей для того, чтобы и дальше работать президентом и завершить ту работу, которую я же и начал", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Байден ответил на вопрос о том, почему именно он должен представлять Демократическую партию на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Журналисты задали 81-летнему Байдену много вопросов о том, не считает ли он себя слишком пожилым для того, чтобы остаться на второй срок. Также президента просили прокомментировать периодически появляющиеся в американских СМИ предположения о том, что у него ухудшаются когнитивные способности. "Это - лишь ваши личные оценки", - ответил Байден.

Перед выборами президента 2020 года Байден заверял, что хочет проработать на посту главы государства только один срок. Однако затем, уже став президентом, он передумал и теперь намерен добиваться переизбрания.

Ранее этой зимой Байден заявлял, что не сомневается, что экс-президент страны Дональд Трамп добьется выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев, и станет его соперником в ноябре 2024 года.

В 2020 году Байден победил Трампа, однако последний до сих пор утверждает, что проиграл исключительно из-за допущенных при голосовании и подсчете голосов нарушений.