Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Байден не видит удачных альтернатив своей кандидатуре на пост президента

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что никто в Демократической партии не подходит для работы на посту главы государства больше, чем он сам.

"Я считаю, что именно у меня больше всего способностей для того, чтобы и дальше работать президентом и завершить ту работу, которую я же и начал", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Байден ответил на вопрос о том, почему именно он должен представлять Демократическую партию на президентских выборах в ноябре 2024 года.

В миреБайден победил на праймериз в НевадеЧитать подробнее

Журналисты задали 81-летнему Байдену много вопросов о том, не считает ли он себя слишком пожилым для того, чтобы остаться на второй срок. Также президента просили прокомментировать периодически появляющиеся в американских СМИ предположения о том, что у него ухудшаются когнитивные способности. "Это - лишь ваши личные оценки", - ответил Байден.

Перед выборами президента 2020 года Байден заверял, что хочет проработать на посту главы государства только один срок. Однако затем, уже став президентом, он передумал и теперь намерен добиваться переизбрания.

Ранее этой зимой Байден заявлял, что не сомневается, что экс-президент страны Дональд Трамп добьется выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев, и станет его соперником в ноябре 2024 года.

В 2020 году Байден победил Трампа, однако последний до сих пор утверждает, что проиграл исключительно из-за допущенных при голосовании и подсчете голосов нарушений.

Дональд Трамп США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 9 февраля

Фондовые индексы США немного выросли в четверг

Фондовые индексы США немного выросли в четверг

Байден заявил, что работает над перемирием в секторе Газа

Байдену не предъявят обвинения по делу о халатном хранении документов

В ЕС отметили отсутствие альтернатив в избирательном процессе Азербайджана

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

США ввели санкции против Oil Tankers SCF Mgmt из ОАЭ

Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьер-министром

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });