Саакашвили намерен возглавить предвыборный комитет своей партии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен активно участвовать в предвыборной кампании учрежденной им партии "Единое национально движение" (ЕНД).

"Я намерен возглавить комитет политической активности нашей партии и готов быть в авангарде борьбы на предстоящих парламентских выборах. В состав этого комитета войдут лидеры ЕНД, а также общественные деятели", - заявил дистанционно из клиники Саакашвили на очередном судебном процессе против него в пятницу.

Экс-президент обвинил действующие власти в подготовке фальсификации выборов в октябре, в частности, за счет "существующих только на бумаге 500 тысяч избирателей".

"Конечно, я остаюсь гражданином Украины, но смогу и в Грузии принять участие в предвыборной кампании, так как прецедент существует. Олигарх Бидзина Иванишвили принимал участие в 2012 году в выборах Грузии, являясь гражданином Евросоюза", - сказал Саакашвили.

Несколько дней назад Саакашвили через соцсети призывал оппозиционные силы определиться с кандидатурой будущего президента Грузии. Он написал, что знает, кто может стать кандидатом в президенты от оппозиции, но его интересует мнение других.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.