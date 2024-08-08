Россия планирует отправить космических туристов на МКС во второй половине 2025 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Компания "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") сообщила об организации коммерческого тура на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС" в III-IV квартале 2025 года.

"Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска - космодром Байконур (Казахстан)", - сказано на сайте компании.

Планируемый срок пребывания на МКС составит 10 дней. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев, срок активной подготовки к полету - 4-5 месяцев.

"Полет и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Мест на корабле "Союз МС" - 2+1 (профессиональный космонавт)", - сообщили в "Главкосмосе".

Туристы должны будут пройти медицинское освидетельствование для определения возможности полета. Обучение будет проходить на русском или английском языках. Для туристов обещают изготовить персональные скафандры, которые можно будет оставить себе после полета.

В период с 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбиту отправились девять коммерческих участников полета, один из них - дважды.

Предыдущий туристический полет на МКС на российском корабле "Союз МС" прошел в декабре 2021 года. На станции побывали японские туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Они провели на станции 12 дней.

В декабре 2019 года сообщалось, что стоимость полета корабля "Союз МС" для космических туристов составляет 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос", главный оператор ее внешнеэкономической деятельности. Компания также занимается организацией коммерческих пилотируемых полетов в космос.