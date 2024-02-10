Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Саудовский МИД призвал провести встречу СБ ООН по ситуации вокруг Рафаха

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Эр-Рияд в субботу призвал созвать экстренную встречу СБ ООН в связи планами израильтян провести штурм города Рафаха на юге сектора Газа.

В миреВ ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха на фоне сообщений об израильском наступленииВ ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха на фоне сообщений об израильском наступленииЧитать подробнее

"Саудовская Аравия резко осуждает планы Израиля распространить военное наступление на город Рафах, где сконцентрировались более 1,7 млн палестинцев, и требует созыва чрезвычайной встречи СБ ООН во избежание неминуемой гуманитарной катастрофы", - сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на саудовский МИД.

Как отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, "Эр-Рияд предупреждает о крайне опасных последствиях удара по Рафаху - последнему прибежищу сотен тысяч гражданских лиц, вынужденно покинувших свои дома из-за израильской агрессии".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением.

Ранее в Израиле заявляли, что этот город на границе с Египтом является последним оплотом ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 10 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Рафах Саудовская Аравия СБ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о патрулировании самолетами Ту-95МС недалеко от Аляски

Что случилось этой ночью: суббота, 10 февраля

Израиль обстрелял ракетами окрестности Дамаска

Обострение палестино-израильского конфликта

США планируют направить шефа ЦРУ в Египет для продвижения переговоров по Газе

США планируют направить шефа ЦРУ в Египет для продвижения переговоров по Газе

В ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха на фоне сообщений об израильском наступлении

В ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха на фоне сообщений об израильском наступлении

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Что произошло за день: пятница, 9 февраля

Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами приводнился в Атлантике

Правительство Норвегии хочет заказать 10 новых ЗРК NASAMS взамен переданных Украине

Дипломат США допустил передачу Киеву российской техники после ее отправки из Эквадора в Штаты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });