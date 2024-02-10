Саудовский МИД призвал провести встречу СБ ООН по ситуации вокруг Рафаха

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Эр-Рияд в субботу призвал созвать экстренную встречу СБ ООН в связи планами израильтян провести штурм города Рафаха на юге сектора Газа.

"Саудовская Аравия резко осуждает планы Израиля распространить военное наступление на город Рафах, где сконцентрировались более 1,7 млн палестинцев, и требует созыва чрезвычайной встречи СБ ООН во избежание неминуемой гуманитарной катастрофы", - сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на саудовский МИД.

Как отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, "Эр-Рияд предупреждает о крайне опасных последствиях удара по Рафаху - последнему прибежищу сотен тысяч гражданских лиц, вынужденно покинувших свои дома из-за израильской агрессии".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением.

Ранее в Израиле заявляли, что этот город на границе с Египтом является последним оплотом ХАМАС.