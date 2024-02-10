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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Что случилось этой ночью: суббота, 10 февраля

Шеф ЦРУ проведет в Египте переговоры по Газе, Израиль обстрелял окрестности Дамаска, крушение частного самолета во Флориде

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США планируют направить шефа ЦРУ Билла Бернса в Египет для продвижения переговоров по сектору Газа. В Вашингтоне считают, что новая сделка между Израилем и ХАМАС по освобождению израильских заложников в обмен на палестинских заключенных - единственный способ добиться прекращения огня в анклаве.

- Израиль обстрелял ракетами окрестности Дамаска. Минобороны Сирии заявило, что осуществленная со стороны Голанских высот атака "привела к некоторым материальным потерям".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ рядом с Крымом. Три украинских беспилотника нейтрализовано в Брянской области.

- В ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха на фоне сообщений о подготовке израильского наступления. Ранее в Израиле город назвали последним оплотом ХАМАС. Как пишет Assiciated Press, в Рафахе собрались около 1,5 млн палестинцев, спасающихся от боев в Газе.

- Бизнес-джет упал на шоссе в американском штате Флориде. На его борту находились пять человек, двое погибли.

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