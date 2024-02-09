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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха после сообщений об израильской операции

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мирные жители, проживающие в районе населенного пункта Рафах в секторе Газа, должны быть защищены, заявил в пятницу представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мирные жители должны быть защищены", - сказал он на брифинге, комментируя сообщения о подготовке Израилям плана эвакуации жителей из Рафаха.

Дюжаррик отметил, что ООН выступает против любых "вынужденных массовых перемещений лиц".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха, который находится в секторе Газа на границе с Египтом, перед ожидающимся израильским наступлением.

Ранее в Израиле заявляли, что населенный пункт на границе с Египтом является последним оплотом ХАМАС.

В свою очередь, Associated Press отмечает, что в Рафахе собрались около 1,5 млн палестинцев, спасающихся от боев по всему анклаву.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

ООН сектор Газа Рафах Израиль ХАМАС
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