США планируют направить шефа ЦРУ в Каир для продвижения переговоров по Газе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Билл Бернс на следующей неделе, как ожидается, отправится в Каир, где встретится с египетскими официальными лицами, чтобы поспособствовать началу переговоров по новому соглашению об освобождении израильских заложников, остающихся в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Белый дом признает, что сделка с заложниками является единственным способом добиться прекращения огня в Газе, о чем говорят официальные представители", - пишет портал.

Как сообщил Axios израильский чиновник, ранее на этой неделе Израиль проинформировал египетских и катарских посредников, что отвергает большинство требований ХАМАС по сделке с заложниками, но все же готов начать переговоры на основе первоначального предложения, выдвинутого две недели назад. Это предложение предусматривает трехэтапную сделку, которая включала бы шестинедельное прекращение огня и поэтапное освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных.

Делегация ХАМАС, в свою очередь, провела в Каире переговоры с высокопоставленными сотрудниками египетской разведки, обсудив сделку с заложниками и потенциальные пути продвижения вперед, пишет портал со ссылкой на заявления официальных представителей Египта и палестинской группировки.

Высокопоставленный член руководства ХАМАС сообщил CNN, что делегация уже покинула Каир.