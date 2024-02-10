Бизнес-джет упал на шоссе во Флориде, есть погибшие

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Bombardier Challenger серии 600 упал на межштатную автомагистраль рядом с городом Неаполь американского штата Флорида, два человека погибли, сообщает The New York Times со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Врезался ли бизнес-джет в автомобили и пострадал ли кто-то на земле, пока не известно, говорится в публикации. На фотографиях с места происшествия видно горящий фюзеляж и столб черного дыма.

Как сообщает управление, на борту самолета находились пять человек, он потерпел крушение в 15:15 9 февраля по местному времени (23:15 МСК).