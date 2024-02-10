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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

БАПОР заявило, что в порту Ашдод тормозится разгрузка гумпомощи для палестинцев

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Израильские власти заблокировали в порту Ашдода разгрузку гуманитарной помощи для палестинцев, сообщило в субботу Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"Груз продовольствия для 1,1 млн человек застрял в израильском порту из-за недавних ограничений со стороны израильских властей", - говорится в сообщении, размещенном БАПОР в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что речь идет о "1049 контейнерах с рисом, мукой, нутом, сахаром и растительным маслом".

По сообщению агентства Associated Press, директор БАПОР Филиппе Ладзарини проинформировал, что груз гуманитарной помощи из Турции на протяжении уже нескольких недель находится в порту Ашдода. При этом израильский подрядчик сообщил, что получил звонок из израильской таможенной службы, которая распорядилась не работать с какими-либо грузами БАПОР.

В четверг генсек ООН Антониу Гутерриш также обратил внимание на то, что операции по поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа по-прежнему осуществляются с перебоями.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 10 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа БАПОР ООН Ашдод
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