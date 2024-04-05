США приветствуют шаги Израиля по увеличению объема гуманитарной помощи Газе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - США приветствуют ряд недавно объявленных Израилем мер, направленных на увеличение объема гуманитарной помощи Газе, сообщает Белый дом.

"Эти шаги, включая обязательство открыть порт Ашдод для прямой доставки помощи в Газу, открыть контрольно-пропускной пункт Эрез для нового маршрута доставки помощи в северную часть Газы и значительно увеличить поставки из Иордании непосредственно в Газу, теперь должны быть выполнены в полном объеме и быстро", - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Она отметила, что США готовы работать в полной координации с правительством Израиля, правительствами Иордании и Египта, ООН и гуманитарными организациями, чтобы "обеспечить реализацию этих важных шагов и привести к значительному увеличению объема гуманитарной помощи, поступающей остро нуждающимся гражданским лицам по всей Газе в ближайшие дни и недели".

Ранее кабинет безопасности Израиля впервые с 7 октября прошлого года одобрил открытие контрольно-пропускного пункта Эрез между Израилем и северной частью сектора Газа.

Кабинет министров также одобрил использование израильского порта Ашдод для оказания помощи в доставке большего объема гуманитарной помощи в Газу.

В свою очередь ООН с осторожностью восприняла новость.

"Это позитивная новость, но, конечно, нам нужно посмотреть, как это будет реализовано. Нам необходимо гуманитарное прекращение огня и массовый приток помощи", - цитирует телеканал CNN пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что общая гуманитарная ситуация в Газе стала неприемлемой, и предупредил о необходимости предпринять шаги для урегулирования кризиса или столкнуться с последствиями.