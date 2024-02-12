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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Избранный президент Финляндии не верит в скорое улучшение отношений с РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Избранный президент Финляндии Александр Стубб не верит в улучшение отношений с Россией в ближайшее время.

"Внешняя политика и политика безопасности Финляндии ранее в большей степени опирались на отношения с Россией. Теперь эта ее часть исчезла (...) У нас сейчас нет политических отношений с Россией", - сказал Стубб в понедельник на первой пресс-конференции после избрания главой государства.

Причиной такого положения вещей он назвал действия России в отношении Украины.

Стубб отметил, что у Финляндии по-прежнему есть практические отношения с Россией, например, в отношении границы и дипломатии, но сейчас нет никаких контактов с высшим политическим руководством РФ.

Он подчеркнул важность обеспечения хорошего состояния Сил обороны, "чтобы у Финляндии было достаточно войск как у соседа с Россией".

Относительно ситуации на границе с Россией он сказал, что ее "нужно рассматривать спокойно и невозмутимо", добавив, что "правительство хорошо справляется с ситуацией".

Стубб заверил, что продолжит политику нынешнего президента Саули Ниинистё. "Я бы вряд ли стал отклоняться от нынешней политики. Я бы с удовольствием продолжил дело Саули Ниинистё", - сказал Стубб, дополнив, что намерен руководить внешней политикой Финляндии в тесном сотрудничестве с парламентом.

Он выдвинул на первый план три основные задачи своего будущего президентства: каждый день делать все, что в его силах, всегда ставить интересы всей Финляндии на первое место и быть объединяющим фактором общества.

Стубб также отметил, что внешняя политика и политика безопасности Финляндии в настоящее время определяются Европейским союзом и НАТО. "Европа должна взять на себя ответственность в НАТО", - подчеркнул он, добавив, что "картина безопасности всей Европы изменилась" из-за действий России на Украине. Он выразил надежду, что поддержка Украины со стороны европейских государств продолжится.

Стубб 11 февраля был избран новым главой государства на очередной шестилетний срок. Он станет 13-м президентом и вступит в должность 1 марта. Свой первый зарубежный визит он намерен совершить в Швецию.

В Кремле в связи с избранием Стубба выразили надежду, что новый президент Финляндии станет сбалансированнее относиться к развитию двусторонних отношений с Россией. "Сохраняем надежду, что новый глава государства все-таки, имея возможность уже получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений", - сказал в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Стубб Финляндия
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