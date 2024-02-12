В Кремле надеются на сбалансированность нового президента Финляндии в отношениях с РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что новый президент Финляндии Александр Стубб после избрания будет получать полную информацию о ситуации и станет более сбалансированно относиться к развитию двусторонних отношений с Россией.

"Традиционно мы, конечно, говорим, что это выбор народа Финляндии, их суверенное право, их суверенное дело, поэтому мы можем только уважать выбор финнов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы двусторонних отношений при новом руководителе Финляндии, который достаточно резко высказывался по этому вопросу.

"Каждый раз обычно мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы в данном случае использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция на исключение какого-либо диалога даже и тем более развития наших двусторонних отношений", - продолжил Песков.

По его словам, в Кремле считают, что длительный период, когда отношения России и Финляндии были по-партнерски развитыми, носили взаимовыгодный характер для экономик и народов двух стран, "был лучше, чем тот, который сложился в двусторонних отношениях не по нашей вине, а по инициативе финских властей".

"Все равно сохраняем надежду, что новый глава государства все-таки, имея возможность уже получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений", - добавил пресс-секретарь президента РФ.