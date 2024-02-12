Александр Стубб избран президентом Финляндии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов, набрав 51,6% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщает портал Yle.

Второй претендент на пост президента экс-глава финского МИД Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов.

Стубб и Хаависто после состоявшегося 28 января первого тура выборов вышли во второй с результатами 28,3% и 25,8% соответственно. Всего в президентской кампании принимали участие 9 кандидатов.

Согласно законодательству, президент избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд. Стубб станет тринадцатым по счету главой государства. Он вступит в должность 1 марта.

Александр Стубб занимал ряд министерских постов в правительствах страны. После назначения главой МИД в 2008 году он проявил себя активным сторонником НАТО. В 2014-2015 годах возглавлял кабмин. В 2017 году заявил, что навсегда уходит из политики.

В 2023 году Стубб неожиданно для многих заявил о претензиях на пост главы государства.

Финляндия выбирает нового президента в первый раз после вступления в НАТО в апреле 2023 года. В отличие от глав государств многих других стран Запада президент Финляндии играет важную роль в выработке и реализации внешней политики, представляет страну в НАТО и возглавляет силы обороны.

В ходе предвыборной кампании Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Он выступал против членства РФ в Совете безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для помощи Киеву.