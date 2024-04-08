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Президент Финляндии не видит условий для переговоров с Россией по Украине

Президент Финляндии не видит условий для переговоров с Россией по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб
AP/TASS

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб считает боевые действия единственным путем достижения мира в ситуации с Украиной.

"Конкретно в этом случае единственный путь к достижению мира - через боевые действия", - заявил Стубб в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что достижение мира - процесс двусторонний.

По его словам, необходимо, чтобы пути двух сторон пересеклись на каком-то этапе, когда условия для этого будут подходящими.

Стубб признал, что не знает, когда появятся необходимые условия для этого в ситуации с Украиной.

"Прямо сейчас у нас нет никакого политического диалога с Россией", - подчеркнул президент Финляндии.

"И я не думаю, что мы можем или должны его вести", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Финляндия Украина Александр Стубб
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