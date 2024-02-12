Египет опроверг сообщения о возможной приостановке мирного договора с Израилем

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Египта Самех Шукри опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Египет якобы намерен приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если израильская армия начнет военную операцию в Рафахе, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Между Египтом и Израилем существует мирное соглашение, которое действует последние 40 лет, и мы будем продолжать соблюдать его", - заявил Шукри на пресс-конференции в Словении.

Шукри отметил, что Египет продолжает предпринимать усилия по заключению соглашения между Израилем и ХАМАС, которое позволит освободить заложников и доставить больше гуманитарной помощи в сектор Газа.

Он также осудил насильственное перемещение палестинцев в анклаве и призвал как можно скорее ввести режим прекращения огня в секторе Газа.

Ранее агентство ЭФЭ со ссылкой на источники сообщило, что Египет официально уведомил Израиль о намерении приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашений, если Израиль откажется от соблюдения предусмотренных ими военных протоколов и начнет наступление на Рафах.

В 1978 году в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президента США, было заключено предварительное соглашение между Израилем и Египтом. В 1979 году в Вашингтоне тогдашний премьер-министр Израиля Менахем Бегин и президент Египта Анвар Садат подписали мирный договор на основе Кэмп-Дэвидских соглашений.

По данным ООН, численность населения Рафаха до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года составляла 300 тыс. человек. После начала конфликта в секторе Газа этот показатель возрос до 1,4 млн человек из-за перемещенных лиц, бежавших из других районов анклава.

Египет серьезно укрепил границу с сектором Газа: создал 5-километровую буферную зону, возвел бетонные стены на поверхности и под землей. Власти страны опасаются, что, если границу прорвут, им не удастся остановить поток беженцев на Синайский полуостров.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.