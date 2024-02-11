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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Франция призвала Израиль прекратить боевые действия в городе Рафах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - МИД Франции заявил о своей "глубочайшей обеспокоенности" в связи с израильскими авиаударами по городу Рафах в секторе Газа.

"Крупномасштабное израильское наступление в Рафахе создаст катастрофическую и неоправданную гуманитарную ситуацию нового размаха. Чтобы избежать катастрофы, мы повторяем наш призыв к прекращению боевых действий. Израиль должен принять конкретные меры для защиты жизней гражданского населения в секторе Газа", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье на сайте французского внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что Рафах сегодня является "местом, где укрываются более 1,3 млн человек", также это "жизненно важный пункт пропуска для доставки гуманитарной помощи населению Газы".

В Париже заявляют, что "в секторе Газа, как и везде, Франция выступает против любого насильственного перемещения населения, запрещенного международным гуманитарным правом".

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"Будущее сектора Газа и его жителей может быть связано только с палестинским государством, живущем в мире и безопасности рядом с Израилем", - говорится в коммюнике МИД Франции.

Израильская авиация в ночь на пятницу атаковала с воздуха Рафах - город в Газе на границе с Египтом, где укрывается от боевых действий более половины из 2,3-милионного населения анклава, передавало Associated Press.

В минувшую пятницу стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением. На Западе критиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Рафах Франция
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