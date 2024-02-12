Баку выразил послу ЕС недовольство работой Мониторинговой миссии союза

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Азербайджана вызвали посла Евросоюза в Баку Петера Михалко. Ему выразили обеспокоенность относительно деятельности Мониторинговой миссии ЕС, размещенной на территории Армении, отметив, что последний инцидент с гражданином Чехии бросает тень на заявленные задачи миссии.

"В ходе встречи до внимания посла доведено, что деятельность Мониторинговой миссии ЕС в Армении, вопреки первоначально достигнутым договоренностям, вызывает серьезную обеспокоенность", - сообщает МИД Азербайджана.

В ведомстве считают, что эта миссия вопреки заявленным целям региональной стабильности и содействия укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, широко используется как средство пропаганды против Азербайджана.

В МИД Азербайджана утверждают, что миссия ЕС "вносит вклад в "бинокльную дипломатию", способствуя организации визитов различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные регионы и все без исключения подобные визиты используются для распространения ненависти к Азербайджану, а также для расширения беспочвенной азербайджанофобии".

"Активность "бинокльной дипломатии" наблюдалась в то время, когда вдоль всей армяно-азербайджанской границы царит беспрецедентное затишье и когда и Азербайджан, и Армения реализуют серьезные меры по установлению доверия между сторонами", - говорится в сообщении.

"В то же время последний инцидент, связанный с предотвращением попытки незаконного пересечения границы (границы Азербайджана со стороны гражданина Чехии - ИФ) в зоне ответственности мониторинговой миссии, бросает тень на заявленные задачи этой миссии. Подобная деятельность, вызывающая тревогу, никоим образом не соответствует заявленным целям миссии по содействию укреплению доверия и уверенности в качестве нейтрального субъекта", - указывает внешнеполитическое ведомство.

МИД Азербайджана призвало ЕС принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы миссия, размещенная на территории Армении, действовала как нейтральная, гражданская и невооруженная в соответствии со своим заявленным мандатом. "МИД также призвал ЕС воздержаться от любой деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана или затрагивающей его легитимные интересы безопасности", - говорится в сообщении.