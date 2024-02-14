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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Столтенберг доволен увеличением расходов стран НАТО на оборону

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО успешно реализуют план наращивания расходов членов альянса на оборону, сообщил журналистам генсек организации Йенс Столтенберг.

"С того момента, когда в 2014 были озвучены обязательства по вложениям в оборону, европейские союзники и Канада вложили более $600 млрд в оборону. В прошлом году мы зафиксировали беспрецедентный рост на 11% таких расходов у европейских союзников и в Канаде", - заявил он.

"И в этом году я ожидаю, что 18 союзников направят на оборонные расходы не менее 2% ВВП, и это очередные рекордные показатели", - добавил Столтенберг.

Ожидается, что в 2024 году союзники по НАТО в Европе вложат в оборону в общей сумме не менее $380 млрд.

"Впервые эта сумма составит 2% нашего совокупного ВВП. Мы добиваемся настоящего прогресса - европейские союзники тратят на оборону все больше", - сказал он.

Столтенберг добавил, что ряду стран, тем не менее, еще нужно делать дополнительные усилия по увеличению таких расходов.

Йенс Столтенберг Канада НАТО Европа
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