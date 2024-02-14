Алиев потребовал от Армении изменить внутреннее законодательство ради мирного договора

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии инаугурации, что если Армения не изменит внутреннее законодательство, то мирный договор между сторонами не будет подписан.

"Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", - сказал он.

1 февраля Алиев заявил, что мира между двумя странами можно будет достичь, если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы. По его словам, Декларация о независимости Армении содержит прямые призывы к объединению Карабахского региона Азербайджана с Арменией и нарушению территориальной целостности Азербайджана, а ссылки на этот документ отражены в Конституции Армении.

В других нормативно-правовых документах Армении также "есть территориальные претензии к Азербайджану, во многих конвенциях, к которым присоединилась Армения, и в других документах имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом", добавил Алиев.

Также 1 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил вопрос о проведении в стране конституционного референдума, заявив в интервью Общественному радио Армении, что сохранение действующей Декларации о независимости Армении приведет к новой войне с Азербайджаном. "Должна ли наша государственная политика ссылаться и исходить из совместного постановления Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха? Если да, это означает, что мы никогда не будем иметь мира. Более того, это означает что мы сейчас будем иметь войну", - сказал Пашинян.

По мнению премьера, действующая декларация, на которую ссылается Конституция республики, отражающая идею воссоединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха, в данный момент стала проблемой. "Мы должны урегулировать наши отношения с декларацией (о независимости - ИФ)", - отметил Пашинян. По его словам, усиление экономики, армии Армении в условиях существующей Декларации о независимости "провозглашает, что мы идем по пути реализации положений нашей декларации".

"Это означает, что наши соседи сформируют союз, чтобы уничтожить нас", - заявил премьер Армении. Он отметил, что обратное понимание вопроса "застрахует нас от проблем при приобретении и экспорте вооружения, поскольку понятно, что мы закупаем оружие не для нападения, а для защиты своей территории". "И нельзя рассматривать вопрос только в логике отношений с Азербайджаном и Турцией. А что думают по этому вопросу Грузия и Иран?", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Азербайджану невыгодно усиление Армении. "Именно поэтому они заявляют, что изменение Конституции и Декларации о независимости Армении осуществляется по их требованию. Так они пытаются ослабить нас", - сказал премьер-министр.