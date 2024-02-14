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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Эрдоган заявил о готовности Турции участвовать в восстановлении сектора Газа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил на совместной пресс-конференции о готовности восстановить сектор Газа при поддержке Каира, сообщает EFE.

"В среднесрочной перспективе мы готовы восстановить сектор Газа в сотрудничестве с Египтом", - сказал он

Кроме того, Эрдоган заявил, что "население сектора Газа не должно подвергаться изгнанию" и поддержал позицию Египта, который, стремясь остановить поток беженцев на Синайский полуостров, серьезно укрепил границу с анклавом: создал пятикилометровую буферную зону, возвел бетонные стены на поверхности и под землей.

Турецкий лидер раскритиковал планы Израиля по наступлению на город Рафах на границе анклава с Египтом и призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "отказаться от политики массовых убийств в Рафахе".

Президент Турции также сообщил, что его страна приняла около 700 прибывших через Египет палестинских беженцев для оказания им медицинской помощи, добавив, что "полон решимости" укреплять отношения с Каиром на всех уровнях.

Ас-Сиси поблагодарил Турцию за отправку гуманитарной помощи в сектор Газа. Лидер Египта также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, "чтобы появилась возможность как можно скорее возобновить мирный процесс".

Это был первый визит Эрдогана в Египет за последние 12 лет.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Реджеп Тайип Эрдоган сектор Газа Турция Абдель Фаттах ас-Сиси Израиль
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