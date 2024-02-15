В Египте сравнили ситуацию вокруг Рафаха с бомбой замедленного действия

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя парламента Египта Мухаммед Абу эль-Энейни предупредил о серьезных последствиях, которые могут возникнуть в случае наступления Израиля на Рафах и вынужденного перемещения палестинцев из этого города, расположенного на границе сектора Газа с Египтом, сообщает в четверг агентство EFE.

"Ситуация похожа на бомбу замедленного действия. Если это (вынужденное перемещение палестинцев из Рафаха в Египет - ИФ) произойдет, могут произойти неожиданные последствия. Терпению Египта может прийти конец, если будут пересечены красные линии", - заявил эль-Энейни.

Он напомнил, что Египет "отвергает любые попытки вытеснить палестинцев из Палестины" и выступает за урегулирование конфликта в секторе Газа на основании принципа два государства для двух народов.

Эль-Энейни также подверг критике угрозы некоторых израильских официальных лиц, заявляющих о готовности применить ядерное оружие в секторе Газа и построить остров для переселения туда палестинцев.

По данным ООН, численность населения Рафаха до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года составляла 300 тыс. человек. После начала конфликта в секторе Газа этот показатель возрос до 1,4 млн человек из-за перемещенных лиц, бежавших из других районов анклава.

Египет серьезно укрепил границу с сектором Газа: создал пятикилометровую буферную зону, возвел бетонные стены на поверхности и под землей. Власти страны опасаются, что, если границу прорвут, им не удастся остановить поток беженцев на Синайский полуостров.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.