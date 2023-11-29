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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Египет и Турция работают над постоянным прекращением огня между Газой и Израилем

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Египет и Турция активизировали усилия по достижению постоянного прекращения огня между группировками из сектора Газа и Израилем, передают в среду ближневосточные и европейские СМИ.

Так, агентство EFE со ссылкой на МИД Египта сообщает, что Каир "призывает к постоянному и безоговорочному прекращению огня, чтобы избежать кровопролития среди невинных людей, обеспечить необходимую гуманитарную помощь, решить проблему беспрецедентной гуманитарной трагедии, которой подвергается палестинский народ".

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В МИД Египта призвали международное сообщество "со всей серьезностью объединиться для реализации" решения о сосуществовании двух государств, поскольку только так можно добиться стабильности на Ближнем Востоке. В Каире добавили, что со своей стороны делают усилия для достижения постоянного перемирия в секторе Газа.

Кроме того, агентство "Анадолу" заявило, что на фоне гуманитарной паузы в Газе Турция активизирует свои контакты, чтобы добиться освобождения как можно большего числа заложников и постоянного прекращения огня.

Также ранее стало известно, что накануне в Дохе состоялась встреча между директором ЦРУ Уильямом Бернсом, главой израильских разведслужб Давидом Барнеа и руководителем египетской разведки Аббасом Камелем, они обсуждали варианты продления гуманитарной паузы и возможности для достижения прекращения огня.

Египет Турция Израиль сектор Газа
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