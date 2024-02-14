Израиль потребовал от ХАМАС изменить позицию по заложникам

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры о прекращении огня в секторе Газа не будут развиваться в положительном направлении, пока группировка ХАМАС не поменяет свою позицию на них, заявилив офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

"В Каире Израиль не получил никаких новых предложений ХАМАС об освобождении заложников (...) Изменения в позиции ХАМАС позволят добиться положительной динамики переговоров", - приводит издание The Times of Israel выдержки из заявления канцелярии премьера.

Нетаньяху "настаивает на том, чтобы Израиль не уступил неадекватным требованиям ХАМАС".

Ранее израильским СМИ стало известно об отказе Нетаньяху отправить 15 atdhfkz делегацию в Каир для продолжения переговоров. Премьер-vbybcnh требовал, чтобы ХАМАС поменяла требования в отношении освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. До этого источник заявил The Times of Israel, что руководители израильских Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и разведслужбы "Моссад" Ронен Бар и Давид Барнеа, посещавшие Каир накануне, лишь слушали ход дискуссий и более ничего.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал ХАМАС скорее договориться с Израилем об обмене заложниками и пленными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа. Он отметил, что планируемое Израилем наступление на Рафах повлечет многочисленные жертвы. Однако ПНА не является участником переговоров в Каире.

Как заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, усилия ПНА направлены на то, чтобы предотвратить "неминуемое" наступление Израиля на Рафах. Он призвал международное сообщество помешать расползанию конфликта на Западный берег реки Иордан и на Ливан и положить конец боевым действиям в секторе Газа. "Нетаньяху (...) твердо убежден в том, что он хочет продолжать войну ради личной карьеры", - утверждал аль-Малики.

В офисе президента Франции Эмманюэля Макрона тоже заявили, что Макрон в телефонном разговоре с Нетаньяху выражал несогласие с намерениями Израиля наступать на Рафах. "Это может привести лишь к еще более масштабной гуманитарной катастрофе, к исходу населения, что будет нарушением международного права в области прав человека, и это же повысит риск эскалации ситуации в регионе", - отмечалось в заявлении офиса Макрона.

В среду одна военнослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибла на севере страны в результаты ракетного удара из Ливана по израильской базе. В ответ авиация ЦАХАЛ осуществила масштабную серию ударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане, в том числе связанным с подразделением спецопераций "Силы аль-Хаджа Радвана". The Times of Israel уточняло, что под удар попали цели, расположенные не близко к границе, в том числе в Кфархуне: такое происходит редко за четыре месяца конфликта.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в то же время признал, что для изменения обстановки на израильско-ливанской границе потребуется много времени. Он отметил, что ЦАХАЛ наращивает удары по "Хезболле", а если на севере начнутся полноценные боевые действия, военные задействуют весь свой потенциал.

AP сообщает, что в секторе Газа началась эвакуация палестинцев, собравшихся в главном медицинском учреждение в Хан-Юнисе - больнице "Нассер". По данным Минздрава Газы, примерно 300 врачей лечат в больнице 450 пациентов, а на территории комплекса укрывается 10 тысяч перемещенных лиц. Израильские военные отдали приказ об эвакуации перемещенных лиц еще в январе, но уточнили, что врачи и пациенты могут остаться. Между тем в анклаве на данный момент хотя бы частично функционирует менее половины от имеющихся больниц.

События в секторе Газа привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.