Генсек ООН назвал нереальной эвакуацию мирных палестинцев из Рафаха

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил изданию Zeit, что не верит в существование реалистичного сценария эвакуации мирных палестинцев из Рафаха на юге сектора Газа в случае сухопутного наступления израильских военных.

"Я крайне обеспокоен тем, что может произойти наступление на Рафах, и я не единственный, кто говорит об этом", - сказал он.

Гуманитарную ситуацию в секторе Газа он считает беспрецедентной.

"Так много жертв и разрушений за такое короткое время - такого не было еще никогда. Никогда раньше не было, чтобы были убиты 156 наших сотрудников гуманитарной организации", - подчеркнул генсек ООН.

Он потребовал у Израиля "конкретную информацию, а не пропаганду" относительно связей сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа (БАПОР) с ХАМАС, в которых их обвиняет Израиль.

"Нам нужна конкретная информация от Израиля вместо пропаганды, которую распространяют на все четыре стороны, чтобы поселить идею о том, что все сотрудники БАПОР коррумпированы, что не имеет ничего общего с действительностью", - сказал Гутерриш.

Также генсек ООН отметил, что ХАМАС "в некоторой степени всегда был полезным инструментом для тех, кто не хотел единства среди палестинцев".

На минувшей стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением. В городе собрались около 1,5 млн спасающихся от боевых действий палестинцев.

Однако на Западе, в арабских странах, в ООН резко раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.