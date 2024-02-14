Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем во избежание боев в Рафахе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал террористическую группировку ХАМАС как можно скорее договориться с Израилем договоренности об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа. Об этом сообщают палестинские СМИ.

"В свете масштабной войны против палестинского народа в секторе Газе и на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, мы призываем ХАМАС быстро завершить сделку по обмену пленными, чтобы избавить палестинский народ от катастрофы, не менее страшной, чем Накба 1948 года (массовый исход палестинцев после арабо-израильской войны 1948 года), и избежать оккупации Израилем города Рафаха", - заявил Аббас.

Глава ПНА также призвал администрацию США и арабские страны "серьезно работать с тем, чтобы договоренность была достигнута как можно скорее и позволила оградить палестинский народ от бедствий опустошительной войны".

"Пришло время каждому нести ответственность, чтобы положить конец этой масштабной войне против палестинского народа", - подчеркнул Аббас.

Сейчас израильская армия готовится к штурму город Рафаха на юге сектора Газа у границы с Египтом, где укрываются от боевых действий около 1,5 млн из 2,3 млн жителей анклава. По данным израильской стороны, в городе укрылись остающиеся формирования боевиков ХАМАС. ООН и многие страны призывают Израиль отказаться от этих планов.

Аббас заявил, что нападение на Рафах "повлечет за собой тысячи жертв, страдания и массовый исход палестинцев".