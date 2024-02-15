ХАМАС подтвердил требование о выводе израильских войск из Газы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ХАМАС подтвердила свое требование о предварительном выводе израильской армии из сектора Газа для достижения с Израилем договоренности об обмене пленными и заложниками, пишет Jerusalem Post.

"Любое соглашение должно обеспечить прекращение огня и вывод израильских военных из сектора Газа. Только после этого будет возможно достижение договоренности об обмене пленными", - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Ранее правительство Израиля неоднократно заявляло, что не выведет войска из Газы до полного разгрома ХАМАС.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что победа над ХАМАС в секторе Газа - уже в пределах досягаемости. Он подчеркнул, что это "вопрос месяцев", а не нескольких лет и что ХАМАС выдвигает "неадекватные требования".

Прошедший в начале недели при посредничестве США, Египта и Катара в Каире очередной раунд непрямых переговоров Израиля и ХАМАС по вопросам освобождения удерживаемых в Газе заложников и перемирию завершился без значимых результатов. По данным CNN, стороны не могут, в частности, договориться о соотношении числа палестинских заключенных и заложников, которые должны быть освобождены в рамках предполагаемой сделки.

14 февраля в офисе Нетаньяху заявили, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не будут развиваться в положительном направлении, пока группировка ХАМАС не изменит позицию.

Израильская армия готовится к штурму города Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом, где укрываются от боевых действий около 1,5 млн из 2,3 млн жителей анклава. По данным израильской стороны, в городе укрылись также остающиеся формирования боевиков. ООН и многие страны призывают Израиль отказаться от штурма Рафаха.

14 февраля глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал ХАМАС как можно скорее договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать повторения массового исход палестинцев после арабо-израильской войны 1948 года и захвата Израилем Рафаха.

Глава ПНА также призвал администрацию США и арабские страны "серьезно работать с тем, чтобы договоренность была достигнута как можно скорее и позволила оградить палестинский народ от бедствий опустошительной войны".

"Пришло время каждому нести ответственность, чтобы положить конец этой масштабной войне против палестинского народа", - подчеркнул Аббас.