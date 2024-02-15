Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ХАМАС подтвердил требование о выводе израильских войск из Газы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ХАМАС подтвердила свое требование о предварительном выводе израильской армии из сектора Газа для достижения с Израилем договоренности об обмене пленными и заложниками, пишет Jerusalem Post.

"Любое соглашение должно обеспечить прекращение огня и вывод израильских военных из сектора Газа. Только после этого будет возможно достижение договоренности об обмене пленными", - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Ранее правительство Израиля неоднократно заявляло, что не выведет войска из Газы до полного разгрома ХАМАС.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что победа над ХАМАС в секторе Газа - уже в пределах досягаемости. Он подчеркнул, что это "вопрос месяцев", а не нескольких лет и что ХАМАС выдвигает "неадекватные требования".

Прошедший в начале недели при посредничестве США, Египта и Катара в Каире очередной раунд непрямых переговоров Израиля и ХАМАС по вопросам освобождения удерживаемых в Газе заложников и перемирию завершился без значимых результатов. По данным CNN, стороны не могут, в частности, договориться о соотношении числа палестинских заключенных и заложников, которые должны быть освобождены в рамках предполагаемой сделки.

14 февраля в офисе Нетаньяху заявили, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не будут развиваться в положительном направлении, пока группировка ХАМАС не изменит позицию.

Израильская армия готовится к штурму города Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом, где укрываются от боевых действий около 1,5 млн из 2,3 млн жителей анклава. По данным израильской стороны, в городе укрылись также остающиеся формирования боевиков. ООН и многие страны призывают Израиль отказаться от штурма Рафаха.

14 февраля глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал ХАМАС как можно скорее договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать повторения массового исход палестинцев после арабо-израильской войны 1948 года и захвата Израилем Рафаха.

Глава ПНА также призвал администрацию США и арабские страны "серьезно работать с тем, чтобы договоренность была достигнута как можно скорее и позволила оградить палестинский народ от бедствий опустошительной войны".

"Пришло время каждому нести ответственность, чтобы положить конец этой масштабной войне против палестинского народа", - подчеркнул Аббас.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Газа Махмуд Аббас ХАМАС Исмаил Хания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фон дер Ляйен поддержала идею учредить должность еврокомиссара по обороне

КС Латвии признал законным требование к гражданам РФ подтверждать знание языка для ВНЖ

Президенты Франции и Украины намерены подписать договор в сфере безопасности

Президенты Франции и Украины намерены подписать договор в сфере безопасности

Аргентина официально уведомила об отказе присоединиться к БРИКС

Аргентина официально уведомила об отказе присоединиться к БРИКС

Фондовые индексы США выросли в среду

Фондовые индексы США выросли в среду

Что случилось этой ночью: четверг, 15 февраля

Корабли ТОФ провели противолодочное учение у берегов Приморья

Корабли ТОФ провели противолодочное учение у берегов Приморья

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе усиление обороны и помощь Киеву

Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе усиление обороны и помощь Киеву

В США полагают, что РФ хочет разместить в космосе ядерное оружие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });