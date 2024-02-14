Полиция Косово не впустила в край груз сербских динаров для выплат зарплат

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Косовские власти не пропустили на территорию края автомобиль с грузом сербских динаров, которые должны пойти на выплату зарплат, пенсий и социальных пособий для сербов и других жителей-неалбанцев, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"По распоряжению главы краевого правительства Альбина Курти, на КПП "Ярине", расположенном на административной границе края, косовская полиция запретила проезд автомобиля с грузом сербских динаров для жителей Косово, благосостояние которых зависит от поступлений из бюджета Сербии", - приводит телерадиоканал слова главы Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича.

"Сотрудники полиции Курти не только запретили провоз динаров, но и продемонстрировали предвзятость и грубость по отношению к представителям Национального банка Сербии и инкассаторам. Их выпроводили с КПП под угрозой ареста", - добавил Петкович.

С начала февраля на территории Косово вступил запрет на хождение сербского динара, однако по просьбе местных властей банк края объявил о том, что на протяжении некоторого времени будет действовать переходный период, чтобы люди могли полностью перейти на евро.

О том, что евро станет единственной валютой в крае, местный банк объявил в январе.

РТС сообщал, что на первых порах никаких санкций в отношении граждан, предприятий и банков, которые работают с сербским динаром или используют его, применяться не будет.

Петкович, комментируя произошедшее, отметил, что "так называемый переходный период - это чистая ложь и бесстыдная пропаганда косовских властей".

РТС напоминает, что аналогичное происшествие случилось на КПП "Ярине" 7 февраля, и тогда так же, как и сейчас, никаких официальных объяснений не было.

Власти в Приштине обращались к Национальному банку Сербии с призывом изыскать возможность для продолжения платежных операций, но настаивали на конвертации выплат в динарах из сербского бюджета в евро.

В настоящее время на территории Косово работает единственный сербский банк "Почтовый сберегательный банк", напоминает РТС.

Косовские власти в одностороннем порядке приняли евро в качестве валюты в 2002 году, когда на территории края действовала временная гражданская администрация ООН. При этом Косово не является официальным членом еврозоны.