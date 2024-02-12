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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Косовские сербы организовали массовый протест из-за ситуации с сербским динаром

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Многотысячный митинг против решения косовских властей упразднить на территории края хождение сербского динара состоялся в сербской части Косовской Митровицы, одного из городов края со значительным сербским населением.

"Упразднение динара означает упразднение жизни косовских сербов", - таким стал основной лозунг акции протеста.

Участники акции, созванной по призыву объединения пенсионеров косовских сербов, обратили внимание властей края на то, что принятые решения осложнят и без того сложную ситуацию, в которой сейчас живут косовские сербы.

"Решение об упразднении динара сделает невозможным для нас получать наши заслуженные пенсии, что буквально означает, что нам отказано в куске хлеба, нам отказано в праве на жизнь. Хорошо известно, что в торговую сеть не поступает продовольствие из Сербии, а в аптеках нет наших лекарств, к чему приведет это решение? Что с нами будет завтра?" - приводит сербский телерадиоканал РТС слова одной из участниц митинга.

С начала февраля на территории Косово вступил запрет на хождение сербского динара, однако по просьбе местных властей банк края объявил о том, что на протяжении некоторого времени будет действовать переходный период, чтобы люди могли полностью перейти на евро.

О том, что евро станет единственной валютой в крае, местный банк объявил в январе.

По данным сербского телерадиоканала РТС, на первых порах никаких санкций в отношении граждан, предприятий и банков, которые работают с сербским динаром или используют его, применяться не будет.

Сербские наблюдатели отмечают, что решение о запрете на хождение сербского динара в Косово породит много проблем не только для косовских сербов, но и для торговли и предприятий. В частности, под ударом оказались все сербские учреждения - школы, больницы, сербская библиотека в Грачанице. Это решение отразится на выплатах пенсий, социальных пособий и на других формах поддержки, которые Белград направляет гражданам Сербии в Косово.

Власти в Приштине призывают Национальный банк Сербии изыскать возможность для продолжения платежных операций, но настаивают на конвертации выплат в динарах из сербского бюджета в евро.

В настоящее время на территории Косово работает единственный сербский банк "Почтовый сберегательный банк", напоминает РТС.

Косовские власти в одностороннем порядке приняли евро в качестве валюты в 2002 году, когда на территории края действовала временная гражданская администрация ООН. При этом Косово не является официальным членом еврозоны.

Сербия Косово
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