США призвали Белград и Приштину к компромиссу и нормализации отношений

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник США на Западных Балканах Габриэль Эскобар призвал Белград и Приштину принять непростые решения ради нормализации отношений, передает AP.

"Обе стороны должны двигаться в сторону реализации исторического соглашения о нормализации", - заявил он, отметив, что обе стороны должны принять непростые решения ради того, чтобы диалог и согласие стали реальностью.

Эскобар провел несколько встреч с руководством края в попытке возобновить переговоры о нормализации связей между Приштиной и Белградом после того, как местная косовская администрация решила запретить хождение сербского динара на территории края, что значительно осложнило жизнь косовским сербам, многие из которых зависят от финансирования из центральной Сербии.

Ранее в Брюсселе предупреждали о том, что несогласие на переговоры обеих сторон может негативно сказаться на дальнейшем пути их сближения с ЕС, который также выступает посредником между Белградом и Приштиной.

С начала февраля на территории Косово вступил запрет на хождение сербского динара, однако по просьбе местных властей банк края объявил о том, что на протяжении некоторого времени будет действовать переходный период, чтобы люди могли полностью перейти на евро. О том, что евро станет единственной валютой в крае, местный банк объявил в январе.

Как отмечает сербский телерадиоканал РТС, на первых порах никаких санкций в отношении граждан, предприятий и банков, которые работают с сербским динаром или используют его, применять не планировали, однако, в последнее время на территориях с сербским населением прекратилось оказание банковских услуг с сербским динаром, из-за чего люди, получающие зарплаты или социальные выплаты из бюджета Сербии, не могут получить деньги в сербской валюте.

Сербские наблюдатели ранее отмечали, что решение о запрете на хождение сербского динара в Косово породит много проблем не только для косовских сербов, но и для торговли и предприятий. В частности, под ударом оказались все сербские учреждения - школы, больницы, сербская библиотека в Грачанице. Это решение отразилось на выплатах пенсий, социальных пособий и на другие формах поддержки, которые Белград направляет гражданам Сербии в Косово.

Власти в Приштине призывают Национальный банк Сербии изыскать возможность для продолжения платежных операций, но настаивают на конвертации выплат в динарах из сербского бюджета в евро.

Сейчас на территории Косово работает единственный сербский банк "Почтовый сберегательный банк".

Косовские власти в одностороннем порядке приняли евро в качестве валюты в 2002 году, когда на территории края действовала временная гражданская администрация ООН. При этом Косово не является официальным членом еврозоны.