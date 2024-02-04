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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ЕС призвал Косово избегать односторонних действий против сербских учреждений

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил заявление, в котором выражена обеспокоенность ЕС операциями спецподразделения полиции Косово против сербских учреждений.

В связи с этим Евросоюз "призывает Косово избегать односторонних действий, которые могут вызвать напряженность, и решать эти проблемы посредством диалога при содействии ЕС", говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

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Силовики Косово на этой неделе закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов в муниципалитетах Драгаш, Печ, Исток и Клин, а также офис неправительственной организации Центр мира и толерантности в Приштине, сообщается в документе.

Как заявил представитель ЕВС, "внезапное закрытие этих учреждений окажет негативное влияние на повседневную жизнь и условия жизни сербских общин Косово, поскольку ограничит их доступ к основным социальным услугам, учитывая очевидное отсутствие альтернатив на данный момент".

Он указал на то, что статус этих структур должен определяться в процессе диалога сторон при содействии ЕС в рамках создания Ассоциации/Сообщества муниципалитетов с сербским большинством.

ЕС ЕВС Косово Сербия
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