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ЕК выделит 99 тыс. евро Эстонии для расследования аварии на Balticconnector

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила о решении выделить около 99 тысяч евро департаменту полиции и погранохраны и ВМФ Эстонии для поддержки продолжающегося расследования повреждения газопровода Balticconnector.

"Финансирование из Фонда внутренней безопасности (ISF) дополняет чрезвычайную поддержку, уже предоставленную Финляндии в декабре 2023 года. После диверсии на трубопроводе "Северный поток" комиссия ускорила работу по обеспечению устойчивости критически важной инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество", - говорится в сообщении ЕК, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Еврокомиссия напомнила, что с января 2023 года в Евросоюзе действуют новые правила, касающиеся устойчивости критически важных объектов, а также сетей и коммуникационных систем ЕС. Кроме того, было усилено соответствующее сотрудничество между ЕС и НАТО. В январе 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг создали целевую группу по обеспечению устойчивости критически важной инфраструктуры.

В исключительной экономической зоне Финляндии в ночь на 8 октября 2023 года был поврежден газопровод Balticconnector. Спецслужбы Финляндии сообщили, что, судя по всему, газопровод повредило судно китайской судоходной компании Newnew Polar bear, шедшее под флагом Гонконга. Предположительно, якорь судна зацепил трубопровод и повредил его. Тогда же были повреждены телекоммуникационные кабели между Эстонией и Финляндией, а также между Эстонией и Швецией.

ЕК Еврокомиссия Эстония Balticconnector
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