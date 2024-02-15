Фон дер Ляйен поддержала идею учредить должность еврокомиссара по обороне

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предложение учредить должность еврокомиссара по обороне и, вероятно, сделает это, если будет переназначена на новый срок, заявила на брифинге представитель ЕК Арианна Подеста.

"Что я могу пока сказать, так это то, что президент фон дер Ляйен приветствует эту идею", - сказала она.

Она уточнила, что вопросы о составе исполнительной коллегии ЕС и распределении конкретных полномочий между ее членами находятся в компетенции главы ЕК. Таким образом, если фон дер Ляйен в 2024 году переназначат на второй срок, она, вероятно, учредит должность комиссара ЕС по обороне, которой никогда не существовало.

Новую исполнительную коллегию ЕС, которая, как и нынешняя, будет состоять из 27 членов, по одному от каждого государства, сформируют после июньских выборов в Европарламент.

Идею о создании специального поста еврокомиссара по обороне обсуждают в рамках дискуссии об "оборонной идентичности" и "стратегической автономии" Евросоюза, особенно активно в последние два года в связи с событиями на Украине. Новый всплеск этих дебатов произошел после заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа по поводу необходимости стран НАТО достаточно инвестировать в свою оборону.