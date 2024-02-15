Франция пообещала поднять оборонные расходы до 2% ВВП в 2024 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Франция обеспечит требуемую НАТО пропорцию военных расходов в 2% ВВП в текущем году, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

"Франция достигнет поставленной НАТО цели в 2% ВВП в этом, 2024-м, году", - сказал глава французского оборонного ведомства в четверг перед началом проходящего в Брюсселе Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Французские СМИ напоминают в этой связи, что Франция, намеревающаяся удвоить свой оборонный бюджет к 2030 году по сравнению с 2019-м, до сих пор заявляла, что добьется этих 2% в 2025 году.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе об ожиданиях, что в 2024 году европейские союзники по НАТО инвестируют в оборону в общей сложности не менее $380 млрд. По его словам, эта сумма впервые составит 2% их совокупного ВВП.

При этом Столтенберг указал на то, что ряду стран НАТО еще нужно делать дополнительные усилия по увеличению оборонных расходов, "потому что на Вильнюсском саммите мы договорились, что все союзники должны инвестировать 2%, и эти 2% - это минимум".