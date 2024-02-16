Байден осудил обещание Трампа не защищать страны НАТО безвозмездно

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отверг высказывания экс-президента страны Дональда Трампа, который предложил не защищать союзников по НАТО, которые мало тратят на оборонные расходы.

"Все мы должны отвергнуть опасные заявления прежнего президента, который сказал, что если союзники по НАТО не будут платить то, что они должны, значит с ними можно будет делать все, что угодно. Это возмутительные слова", - сказал Байден журналистам.

Ранее в феврале Трамп заявил, что выступает против того, чтобы НАТО защищало от внешних угроз те страны, которые выделяют недостаточно средств на оборону. Эти слова вызвали критику со стороны ряда европейских политических деятелей, а также - среди американских политиков-демократов.