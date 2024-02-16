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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Конгресс США в январе был осведомлен о возможной разработке в РФ противоспутникового оружия

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс несколько недель назад был осведомлен об угрозе, связанной с "созданием противоспутникового оружия в России", сообщает The Hill.

"Это вопрос, о котором мы знаем уже в течение нескольких недель", - приводит издание слова Джонсона после секретной встречи законодателей с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, директором национальной разведки Эврил Хейнс и представителем Пентагона.

По словам Джонсона, законодатели по этому вопросу "в письменном виде запросили встречу с президентом еще в январе", отметив, что ответ со стороны США на такие действия России должен последовать незамедлительно.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем", - сказал Джонсон.

В свою очередь, председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер сказал после встречи: "У нас у всех сложилось очень сильное впечатление, что администрация относится к этому очень серьезно и что у администрации есть план. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать ее, когда она приступят к его реализации".

Накануне Тернер проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности".

Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия "имеет планы по размещению в космосе ядерного оружия".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам на брифинге: "Я могу подтвердить, что эта угроза связана с противоспутниковым оружием, которое разрабатывает Россия".

"Хоть намерения России получить такую возможность и вызывают тревогу, нет прямой угрозы безопасности для кого-либо. Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или которое может повлечь за собой разрушения на Земле", - подчеркнул Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден распорядился о начале дипломатических контактов с Москвой по этому вопросу.

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