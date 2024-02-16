Кремль готов рассмотреть предложения США в связи с угрозами их национальной безопасности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что будут готовы рассмотреть инициативы с американской стороны по взаимодействию в связи с угрозами национальной безопасности США, если такие инициативы последуют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом прокомментировал журналистам сообщения о том, что президент США Джо Байден поручил наладить контакты с российской стороной по вопросам угроз для национальной безопасности США.

Это заявление было сделано после того, как американские власти сообщили о якобы имеющихся планах России разместить ядерное оружие в космосе.

"Если будут какие-то инициативы с американской стороны, (...) пока их не получали", - сказал Песков журналистам.