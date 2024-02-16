Палата представителей США приостановила рассмотрение вопросов до конца февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей США не планирует слушания до 28 февраля, следует из расписания заседаний, опубликованного на сайте палаты.

Таким образом, откладывается возможное рассмотрение в палате принятого сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон исключил незамедлительное вынесение на голосование этого законопроекта, заявив, что сосредоточен на предотвращении закрытия правительства (шатдауна) в начале марта.

В распространенном спикером заявлении подчеркивалось, что "в законопроекте сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной".

"В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от сената палате представителей придется продолжать действовать по собственной инициативе в этих важных вопросах", - заявил он.

В среду на пресс-конференции спикер подчеркнул, что палата представителей не поддастся давлению со стороны сената, добивающегося принятия законопроекта.

"Палату представителей под руководством республиканцев не прижмут, не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступило большинство сенаторов-республиканцев. Этот законопроект не делает ничего для защиты нашей границы", - сказал Джонсон.

Как сообщалось, сенат проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, в том числе $60 млрд для Киева. Это решение одобрил президент Джо Байден, который призвал палату представителей "безотлагательно приступить к его рассмотрению".