Израиль не будет эвакуировать гражданских лиц из Рафаха в Египет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил на брифинге, что израильские военные, готовящие наступление на Рафах в секторе Газа, не планируют эвакуировать мирных граждан в Египет. Об этом пишет The Times of Israel.

"Государство Израиля не намерено эвакуировать гражданских лиц из числа палестинцев в Египет. Мы уважаем и ценим наше мирное соглашение с Египтом, оно лежит в основе стабильности в регионе", - сказал он.

Как отмечает издание, по-прежнему неясно, куда эвакуируют гражданское население, если израильские военные начнут наступление на Рафах.

Галлант напомнил, что у ХАМАС в секторе Газа было 24 батальона; 18 из них теперь выведены из строя, и сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна разобраться с силами ХАМАС в Рафахе. Галлант заверил, что ЦАХАЛ пытается избежать жертв среди гражданских лиц и действует в соответствии с международным правом.

Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что у израильских властей нет планов депортировать палестинцев из сектора Газа, и что Израиль будет координироваться с Египтом по проблеме палестинских перемещенных лиц. Министр также заверил, что после окончания операции против ХАМАС Израиль не будет управлять сектором Газа. Кроме того, Кац призвал международное сообщество надавить на ливанское шиитское движение "Хезболла" и поддерживающий его Иран, чтобы "Хеболла" отвело свои силы с юга Ливана - от границы с Израилем.

16 февраля АР сообщило, ссылаясь на данные спутников, что Египет возводит заграждения на своих территориях близ Рафаха, где в данный момент сосредоточено около 1,4 млн мирных жителей анклава. Поступали сообщения, что египетские власти готовят зону в приграничье для приема палестинцев, если они прорвутся через границу. 15 февраля в Каире заявили, что Египет "отвергает любые попытки вытеснить палестинцев из Палестины" и выступает за урегулирование конфликта в секторе Газа на основании принципа два государства для двух народов.

В выступлении на Мюнхенской конференции генсек ООН Антониу Гутерриш вновь предупредил, что наступление Израиля на Рафах вызовет катастрофу, причем на данный момент Рафах является центром гуманитарных операций в анклаве. По мнению Гутерриша, ситуация в Газе демонстрирует "фрагментацию" международного порядка и "ужасающий вердикт о тупике в международных отношениях".

Напряженность сохраняется на израильско-ливанской границе. Движение "Хезболла" сообщило, что нанесло ракетный удар по израильским военным в районе фермы Шебаа на Голанских высотах, а затем еще по двум группам военнослужащих. Авиация Израиля атаковала ночью военный объект "Хезболлы" в ливанской деревне Канатра. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в пятницу пообещал, что Израиль "заплатит кровью" за жизни мирных граждан Ливана, погибших в результате израильских авиаударов по объектам "Хезболлы" в среду.

Тем временем, передает The Times of Israel, ЦАХАЛ продолжает повышать степень своей готовности у северной границы. 146-я бронетанковая дивизия "Ха-Мапац" и 210-я территориальная дивизия "Ха-Башан" провели учения, в ходе которых отрабатывали боевые действия и эвакуацию раненых в пограничье в холмистой местности в зимнюю погоду. Вместе с тем 1-я пехотная бригада "Голани" занималась на этой неделе повышением боеготовности в этом регионе.

В ЦАХАЛ сообщили, что в ходе обысков в больнице "Нассер" в Хан-Юнисе в секторе Газа израильские военнослужащие обнаружили медикаменты, которые судя по подписям, предназначались для заложников ХАМАС. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС держала заложников в этой больнице, и военные зашли на территорию больницы в поисках останков пленников. В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после рейда израильских военных пытаются установить контакт с больницей "Нассер".

Портал Axios сообщил, что "на полях" Мюнхенской конференции президент Израиля Ицхак Герцог провел секретную встречу с премьером Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани по проблеме заложников, остающихся у ХАМАС. Неназванный представитель израильских властей заявил Axios, что, возможно, удалось добиться некоторых успехов на пути к новому соглашению об освобождении заложников. Ранее на этой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался вновь направить израильскую делегацию на переговоры в Каир, однако в четверг в Израиль на встречу с премьером прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс.