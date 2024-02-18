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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Израиль обстрелял позиции "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в воскресенье заявила, что нанесла авиаудары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана, сообщает издание Times of Israel.

Кроме того, израильская армия обстреляла из артиллерии несколько приграничных пунктов, чтобы ликвидировать угрозы.

7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что проиранские группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. В частности, ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" неоднократно обстреливали позиции друг друга в районах вдоль границы.

Израиль Ливан Хезболла
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