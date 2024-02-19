Американские законодатели заявили, что помощь Украине может поступить в марте

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американские законодатели, принимавшие участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заверяли собеседников, что Конгресс США одобрит законопроект о выделении военной помощи Украине, не исключали, что это произойдет уже в марте, сообщает Politico.

В то же время, газета признает, что на конференции "доминировали ухудшающиеся перспективы Украины на поле боя и вопросы о приверженности Америки поддержке Киева".

Как пишет издание, многие политики и официальные лица заявляли, что Украина без дополнительной военной помощи США потерпит поражение. При этом у них нет четкого понимания, "как может выглядеть победа Украины", если она получит американское оружие.

Это связано c падением уверенности в том, что президент США Джо Байден сможет что-то сделать для Киева, этот показатель "достиг самого низкого уровня за последние два года", а бывший глава Белого дома Дональд Трамп "работает над подрывом пакета мер".

Ряд американских законодателей призвали Брюссель наращивать военную помощь Киеву.

Так, сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил журналистам в кулуарах, что поддерживает борьбу Украины, но Штаты не смогут производить достаточно оружия, чтобы вооружить Киев и защищать себя одновременно.

"Европа должна быть немного более самодостаточной в том, чтобы защитить себя. Вы, ребята, должны активизироваться. В американской политике произойдет поворот, сосредоточенный на Восточной Азии. И, учитывая эту реальность, европейцы должны играть более агрессивную роль", - сказал Ди Вэнс.

Ранее палата представителей объявила перерыв в заседаниях до 28 февраля, таким образом, возможное рассмотрение в палате принятого сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню откладывается.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон исключил незамедлительное вынесение на голосование этого законопроекта, так как в нем отсутствуют меры по укреплению южной границы страны, подчеркнув, что палата не поддастся давлению со стороны сената.

"Палату представителей под руководством республиканцев не прижмут, не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступило большинство сенаторов-республиканцев. Этот законопроект не делает ничего для защиты нашей границы", - сказал Джонсон.

Как сообщалось, сенат проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, в том числе $60 млрд для Киева. Это решение одобрил Байден, призвав палату представителей "безотлагательно приступить к его рассмотрению".