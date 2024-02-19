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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Нетаньяху считает, что освобождения заложников в Газе возможно силовым путем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАС по освобождению остающихся в секторе Газа заложников может быть заключено только с применением силы, сообщает Jerusalem Post.

"Освобождение заложников может быть достигнуто путем решительных военных действий и жестких переговоров, очень жестких переговоров. Эта твердая позиция должна включать в себя оказание давления", - цитирует газета заявление премьера на ужине с главами крупнейших американских еврейских организаций в Иерусалиме.

При этом Нетаньяху заявил, что давление следует оказывать не только на палестинскую группировку, "но и на тех, кто может надавить на ХАМАС, начиная с Катара".

"Катар может оказать давление на ХАМАС, как никто другой. Они принимают его лидеров, ХАМАС зависит от них в финансовом отношении", - приводит издание его слова.

Газета отмечает, что заявление главы государства прозвучало в условиях, когда переговоры по освобождению заложников зашли в тупик. ХАМАС настаивал на постоянном прекращении огня и полном выводе израильской армии из Газы, Израиль категорически против.

Jerusalem Post обращает внимание на то, что "Израиль пытается использовать свою предстоящую военную операцию в Рафахе в качестве рычага давления, чтобы заставить ХАМАС пойти на сделку".

Ранее Нетаньяху в интервью телеканалу ABC заявил, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по его словам, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в город на границе Газы с Египтом, заявив, что подобное решение было бы равноценно поражению.

Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа Рафах ХАМАС
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