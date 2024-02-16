Боррель попросил Израиль отказаться от военных действий в Рафахе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз очень обеспокоен планами израильского правительства относительно возможной наземной операции в Рафахе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его коммюнике опубликовали вечером 16 февраля.

"ЕС признает право Израиля защищать себя в соответствии с международным законодательством и международным гуманитарным правом. ЕС просит правительство Израиля не предпринимать военных действий в Рафахе, которые ухудшили бы и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию и помешали бы срочному предоставлению основных услуг и гуманитарной помощи", - заявил но.

По его словам, сейчас в Рафахе "укрываются от боевых действий более миллиона палестинцев".

ЕС подтверждает важность постоянного обеспечения защиты всех гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом и повторяет свой призыв к ХАМАС о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников, сказано в коммюнике.

Боррель напомнил, что 19 февраля Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит ситуацию в секторе Газа на своем заседании в Брюсселе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу ABC, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, заявив, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.