ХАМАС пойдет на обмен пленными с Израилем только при выводе его войск из Газы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Палестинская сторона не согласится на обмен заложниками и пленными с Израилем, если эта страна не согласится вывести войска из Газы, заявил в субботу глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

"Палестинское сопротивление не согласится на варианты, не предусматривающие полное прекращение агрессии и вывод оккупационных сил из сектора Газа", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Также Хания потребовал разрешить мирным палестинцам вернуться в районы Газы, в которых ранее прошли масштабные израильские военные операции.

По его словам, недавние переговоры по обмену пленными с Израилем сорвали не палестинцы, а именно израильская сторона.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.