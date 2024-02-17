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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ХАМАС пойдет на обмен пленными с Израилем только при выводе его войск из Газы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Палестинская сторона не согласится на обмен заложниками и пленными с Израилем, если эта страна не согласится вывести войска из Газы, заявил в субботу глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

"Палестинское сопротивление не согласится на варианты, не предусматривающие полное прекращение агрессии и вывод оккупационных сил из сектора Газа", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

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Также Хания потребовал разрешить мирным палестинцам вернуться в районы Газы, в которых ранее прошли масштабные израильские военные операции.

По его словам, недавние переговоры по обмену пленными с Израилем сорвали не палестинцы, а именно израильская сторона.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 17 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС Израиль
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