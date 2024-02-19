Хуситы сообщили о нападении на британское судно у берегов Йемена

Они также сбили американский дрон MQ9 над Ходейдой

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в понедельник заявили, что атаковали британское судно RUBYMAR в Аденском заливе, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на представителя хуситов бригадного генерала Яхьи Сари.

"Вооруженные силы Йемена совершили нападение на британское судно RUBYMAR, применив противокорабельные ракеты", - говорится в сообщении Сари.

По его данным, судно получило катастрофические повреждения и может затонуть.

Представитель хуситов добавил, что члены движения убедились, что экипаж благополучно покинул судно.

Кроме того, Сари сообщил об ударе по американскому беспилотнику MQ9. Его сбили над портовым городом Ходейда, когда дрон "осуществлял враждебные операции против Йемена".

Ранее сообщалось, что в субботу военные США уничтожили три крылатые противокорабельные ракеты, беспилотное подводное судно и беспилотное надводное судно.

В Центральном командовании ВС США отметили, что это был первый случай, когда военные обнаружили у хуситов беспилотное подводное судно.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.