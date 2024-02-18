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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

США сообщили об уничтожении ракет и беспилотников хуситов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные за субботу уничтожили три ракеты и два беспилотника йеменских хуситов, сообщает в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 15:00 и 20:00 по времени Саны (совпадает с мск - ИФ) 17 февраля силы CENTCOM успешно нанесли пять ударов в целях самообороны: уничтожены три крылатые противокорабельные ракеты, беспилотное подводное судно и беспилотное надводное судно", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Уточняется, что удары были нанесены по объектам в контролируемых хуситами частях Йемена.

В командовании отметили, что это был первый случай, когда военные обнаружили у хуситов беспилотное подводное судно.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

США Великобритания Йемен хуситы
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